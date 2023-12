Am 1. Dezember, gegen 19 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Fritz-Josephs-Straße, in Höhe der Hausnummer 4.

Möhnesee (ots) - Eine 34-jährige Warsteinerin fuhr mit ihrem grauen BMW in Richtung Niederbergheim. Ein entgegenkommender weißer Transporter kam ihr in Höhe der Lange Straße entgegen und verlor, als er sich in Höhe ihres Fahrzeuges befand, einen Eisbrocken. Dieser beschädigte den BMW im Bereich der Motorhaube. Der Transporter bog anschließend in die Landstraße 688 ab, ohne dass der Fahrzeugführer sich um eine Schadensregulierung bemühte. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden.(dk)



Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell