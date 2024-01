Am gestrigen Dienstag, gegen 17:15 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Straßen Echtroper Weg, Daimler Weg und Haarweg zu einem Verkehrsunfall.

Möhnesee (ots) - Eine 45-jährige Soesterin befuhr mit ihrem Opel den Echtroper Weg in Richtung Haarweg. Als sie in den Kreuzungsbereich einfuhr, übersah sie den zeitgleich von rechts nahenden Seat eines 63-jährigen Mannes aus Wickede. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Beide Unfallbeteiligte wurden bei dem Aufprall verletzt und anschließend mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Möhnesee streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.(dk)



