Am 31. Mai entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 15:10 Uhr, die Geldbörse samt Inhalt einer 82-jährigen Warsteinerin, während sie ihren Einkauf im Aldi-Markt in der Alte Kreisstraße tätigte.

Warstein-Belecke (ots) - Anschließend hob der Unbekannte mit der in dem zuvor gestohlenen Portemonnaie befindlichen Debitkarte mehrfach Geldbeträge in der Sparkassen-Zweigstelle in Belecke ab. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das zuständige Amtsgericht nun die Bilder der Videoaufzeichnung zur Fahndung freigegeben. Sie befinden sich aus datenschutzrechtlichen Gründen hinter diesem link: https://polizei.nrw/fahndung/121919

Wer kann Hinweise zu dem abgebildeten Mann geben? Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 02902-91000 bei der Kriminalpolizei.(dk)



