Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger drang in der Zeit zwischen dem 26.

Soest-Paradiese (ots) - Mai, 16 Uhr und dem 29. Mai, 10:15 Uhr in einen Gebäudekomplex mit mehreren Arztpraxen in der Straße Im Stiftsfeld ein. Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu den Gebäuden, durchsuchte diese nach Wertgegenstände und verursachte erheblichen Sachschaden in den Räumlichkeiten. Anschließend flüchtete der Täter mit erbeutetem Bargeld in unbekannte Richtung vom Tatort.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das zuständige Amtsgericht nun die Bilder der Videoaufzeichnung zur Fahndung freigegeben. Sie befinden sich aus datenschutzrechtlichen Gründen hinter diesem link:

https://polizei.nrw/fahndung/121932

Wer kann Hinweise zu dem abgebildeten Mann geben? Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 02921-91000 bei der Kriminalpolizei.(dk)



