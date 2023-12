Am Montagabend, gegen 20:10 Uhr, kam es in der Zufahrt zum Gelände der LWL-Klinik auf der Franz-Hegemann-Straße zu einem Verkehrsunfall.

Warstein (ots) - Ein 48-jähriger Mann aus Moers fuhr von der Lindenstraße mit seinem Fahrrad auf das Gelände der LWL-Klinik. An der ersten Einmündung auf dem Gelände übersah er einen von rechts kommenden Audi. An der Einmündung gilt die Verkehrsregelung "rechts vor links". Die 42-jährige Audi-Fahrerin aus Warstein konnte nicht mehr bremsen und kollidierte mit dem Radfahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde der Radfahrer auf die Motorhaube des Audis aufgeladen und stürzte dann zu Boden. Er wurde zur medizinischen Behandlung in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 48-Jährige kein Licht am Fahrrad und trug keinen Helm. Das Verkehrskommissariat hat nun die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (ja)



