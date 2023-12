In Werl kam es am gestrigen Mittwoch um 17:55 Uhr zu einer räuberischen Erpressung.

Werl (ots) - In der Schützenstraße wurde ein 40-jähriger Werler von zwei bislang unbekannten Tätern angesprochen. Man habe nach einer "Kippe" gefragt. Als der Werler den Tätern sagte, dass er nicht rauche, zog einer der beiden ein Messer und forderte die Herausgabe des Portmonees.



Das aber reichte den beiden nicht. Zusätzlich wollten sie noch das Handy des Geschädigten. Auch das gab er raus. Gleichzeitig zog der Werler aber auch noch seine mitgeführte Pfefferspraypistole aus der Tasche und "schoss" auf die beiden Räuber.



Diese ließen die Beute fallen und flüchteten in Richtung Stadthalle. Der Werler konnte im Nachhinein feststellen, das aus seiner Geldbörse 40 Euro Bargeld fehlte.



Der 40-jährige Geschädigte konnte beide Täter wie folgt beschreiben:



Täter mit dem Messer:



Arabisches Aussehen

Ca. 22-25 Jahre alt

Schmale Statur

Schmales Gesicht

Dicke/ Platte Nase

1,90m groß

Gebrochen Deutsch

Schwarze Haare - gegelt und seitlich kurz

Schwarzer kurzer Vollbart

Dunkle Daunenjacke

Schwarzer Trainingsanzug von Kappa

Silbernes Messer (verm. Springmesser)



Täter mit der Beute:



Arabisches Aussehen

Ca. 25-30 Jahre alt

Ca. 1,80m groß

Gebrochen deutsch

Narbe unter dem linken Auge

Dicke Augenbrauen

Schwarzer "Ziegenbart"

Breiter gebaut

"Leichte Glatze"

Ungepflegtes Erscheinungsbild

Schwarzer Pullover

Schwarze Regenjacke

Jeanshose

Schwarze Turnschuhe

Starker Eigengeruch nach "Pommesfett"



Zudem sei noch eine Zeugin zur Tatzeit am Tatort vorbeigekommen. Diese trug eine grüne Jacke.



Die Polizei in Werl sucht nun sowohl die Zeugin mit der grünen Jacke aber auch weitere Hinweisgeber. Diese melden sich bitte unter der Telefonnummer 02921 91000.



