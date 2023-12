In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 01:30 Uhr und 02:00 Uhr, kam es am Ulrichertor zu einem Räuberischen Diebstahl.

Soest (ots) - Ein 62-jähriger Soester wurde auf dem Weg nach Hause auf dem Parkplatz am Restaurant "Alter Schlachthof" von zwei Männern angepöbelt. Einer der Männer riss dem 62-Jährigen unvermittelt das Handy aus der Hand. Dem Soester nahm dem Mann sein Handy wieder ab und ergriff die Flucht. Dabei wurde er von einem der unbekannten Männer zwei Mal in das Gesicht geschlagen. Dann flüchteten die beiden Täter in unbekannte Richtung. Der 62-Jährige blieb unverletzt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (ja)



Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5212

E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell