Am 09.12.2023 um 07:05 Uhr kam es in der Fußgängerzone in Lippstadt zu einem Raub, bei dem ein Handy entwendet wurde.

Lippstadt (ots) - Eine 58-jährige Lippstädterin wurde vom späteren Beschuldigten, einem 26-jährigen Mann aus Guinea, auf ihr Handy angesprochen. Sie sollte es ihm rausgeben. Das verweigerte die Geschädigte, was der zurzeit in der KUE lebende Tatverdächtige nicht akzeptieren wollte.



Dieser riss der Lippstädterin die Tasche aus ihren Händen und entnahm das Handy. Danach floh er in Richtung Spielplatzstraße.



Eine sofort eingeleitete Fahndung führte zum Erfolg. Auch, weil ein 59-jähriger Lippstädter, der die Tat beobachten konnte, eine gute Täterbeschreibung abgeben konnte. Der 26-jährige konnte in unmittelbarer Tatortnähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Das Handy trug er nicht mehr bei sich, weil er es zuvor weggeschmissen hatte. Dies konnte durch die eingesetzten Beamten allerdings aufgefunden werden.



Dem Räuber wurde auf der Polizeiwache in Lippstadt eine Blutprobe entnommen, da er augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand.



