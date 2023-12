Nicht besonders kreativ zeigten sich zwei Täter in der letzten Nacht, am 01.12.2023, um 02:49 Uhr bei einer Sachbeschädigung durch Graffiti.

Soest (ots) - Zwei 18- bzw. 21-jährige Soester waren gerade dabei schräg gegenüber der Polizeiwache Soest, an einem Stromkasten am Osthofentor ein Graffiti mit der Aufschrift "ACAB" anzubringen.



Ein zufällig vorbeikommender Polizeibeamter der Wache Soest, der gerade Feierabend gemacht hatte und auf dem Weg nach Hause war, konnte die Täter dabei beobachten. Diese entfernten sich nach der Tat zu Fuß und später mit einem Auto in Richtung Soester Osten. Im Bereich Goebel-Styes-Weg/Opmünder Weg haben die Täter ihr Fahrzeug abgestellt und wollten zu Fuß weiter flüchten. Dem Spuk ein Ende setzte letztlich die eingetroffene Streifenwagenbesatzung.



Die Personalien der Täter wurden festgestellt, das im Fahrzeug aufgefundene Tatmittel wie Sprühdosen und die Schablone wurde sichergestellt.



Die Polizei in Soest geht davon aus, dass die beiden Soester auch für andere gleichartige Taten in Frage kommen. Dies ist momentan Gegenstand weiterer Ermittlungen.



