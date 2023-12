Am gestrigen Donnerstag kam es um 11:45 Uhr in der Friedrichstraße in Soest zu einer gefährlichen Körperverletzung durch drei Schüsse mit einer Gaspistole.

Soest (ots) - Ein 41-jähriger Soester hat seinem Freund, einem 45-jährigen Lippstädter nach einem Streit ums Geld dreimal mit einer Gaspistole ins Gesicht geschossen. Zwei Schüsse trafen ihr Ziel nicht, einer sorgte für eine blutende Wunde an der Augenbraue.



Der Soester hat sich nach der Tat eigenständig beim polizeilichen Notruf gemeldet und sich freiwillig festnehmen lassen. Der Lippstädter war beim Eintreffen der Beamten nicht mehr vor Ort, konnte allerdings im Laufe des Tages angetroffen und zum Sachverhalt befragt werden.



Dem Beschuldigten wurde auf der Polizeiwache in Soest eine Blutprobe entnommen. Die Pistole, sowie die Patronenhülsen wurden sichergestellt.



Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Marco Baffa-Scinelli

Telefon: 02921 - 9100 5310

E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell