Am gestrigen Mittwoch führten Beamte der Polizeiwache Soest erneut einen Schwerpunkteinsatz im Bereich der Innenstadt und des Bahnhofs in Soest durch.

Soest (ots) - In dem Einsatz waren uniformierte und zivile Kräfte eingesetzt.



Im Rahmen dieses Einsatzes konnte ein Ladendieb in einer Drogerie in der Brüderstraße beobachtet werden, wie dieser Parfum im Wert eines mittleren dreistelligen Betrages entwendet hat. Die Person wurde vorläufig festgenommen und im beschleunigten Verfahren im Rahmen der Ermittlungskommission "Prio" bearbeitet. Die Hauptverhandlung zu diesem Diebstahl findet schon heute statt.



Auf dem Bahnhofsvorplatz wurde das ab 16 Uhr geltende Alkoholverbot überwacht. Im Rahmen dieser Kontrolle wurden vier Personen mündlich verwarnt. Zwei alkoholisierte Personen erhielten Platzverweise für diese Örtlichkeit.



Auf dem Weihnachtsmarkt zeigten die eingesetzten Beamten dann noch öffentliche Präsenz. Dort konnten mehrere Bürgergespräche geführt werden. Insgesamt ist dieser Einsatz positiv bei den Bürgerinnen und Bürgern in Soest angekommen. Das ergab sich auch aus den Gesprächen.



Die Polizei in Soest wird auch zukünftig Schwerpunkteinsätze dieser Art durchführen und konsequent einschreiten.



