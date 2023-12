Die Soester Polizei führte am gestrigen Dienstag, in der Zeit zwischen 11 und 19 Uhr einen Schwerpunkteinsatz in der Soester Innenstadt und im Bereich des Bahnhofs durch.

Soest (ots) - Im Fokus des Einsatzes stand die Bekämpfung der Straßenkriminalität und insbesondere der Eigentumskriminalität. Die Beamten führten insgesamt fünfzehn Personenkontrollen durch, erteilten einen Platzverweis und fertigten eine Strafanzeige wegen des Verstosses gegen das Betäubungsmittelgesetz. Darüberhinaus konnten noch zwei Ladendiebe auf frischer Tat angetroffen werden. Auch diese müssen nun mit einem Ermittlungsverfahren rechnen.

Auch zukünftig wird die Polizei in der Soester Innenstadt weitere Schwerpunkteinsätze durchführen und konsequent einschreiten.(dk)



Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell