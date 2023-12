Am gestrigen Donnerstag wurden in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 20:00 Uhr durch Kräfte der Polizei Soest sowie eines Kontaktbeamten aus Rumänien Kontrollen zur Bekämpfung der Straßenkriminalität im Stadtgebiet Soest durchgeführt.

Soest (ots) - Vorrangig wurde auf dem Weihnachtsmarkt, in der Fußgängerzone sowie auf dem Bahnhofvorplatz kontrolliert. Auch das Gelände der innerstädtischen Schulen und Spielplätze wurden überprüft. Insgesamt konnten 24 Personenkontrollen durchgeführt werden. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen Beleidigung, eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und sprachen drei Platzverweise aus. Die Präsenz der eingesetzten Kräfte wurde deutlich und positiv von den Bürgern und Besuchern der Stadt Soest wahrgenommen. Es kamen eine Vielzahl von Gesprächen und ein reger Austausch zu Stande. Auch in den kommenden Feiertagen ist die Polizei im gesamten Kreisgebiet in den Innenstädten und auf den Weihnachtsmärkten präsent, um für größtmögliche Sicherheit zu sorgen. (ja)



