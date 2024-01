Am gestrigen Montagnachmittag kam es gegen 16:20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Werler Landstraße, in Höhe der Hausnummer 288.

Soest (ots) - Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 33-jähriger Soester mit seinem VW Golf die Werler Landstraße aus Ostönnen kommend in Richtung Ampen. In Höhe der Unfallstelle geriet er mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Renault Twingo. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge auf die Grünfläche geschleudert und kamen dort zum Stillstand. Der 89-jährige Fahrer des Renault Twingo aus Neukirchen-Vluyn und seine 83-jährige Beifahrerin aus Dortmund verstarben noch an der Unfallstelle. Der 33-jährige Soester flüchtete zunächst fußläufig vom Unfallort. Ein Polizeihubschrauber wurde zur Fahndung eingesetzt. Letztendlich kehrte der Soester zur Unfallstelle zurück und stellte sich. Er wurde zur Behandlung seiner durch den Unfall erlittenen Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert. Darüber hinaus stellten die Polizeibeamten fest, dass der 33-Jährige alkoholisiert war. Seitens der Staatsanwaltschaft Arnsberg wurde eine entsprechende Blutprobenentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins angeordnet. Die Fahrzeuge, an denen Totalschaden entstand, wurden sichergestellt. Ein Unfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Paderborn und ein Unfallsachverständiger wurden hinzugezogen, um die Unfallspuren zur Rekonstruktion des Unfalles genaustens zu dokumentieren. Die Werler Landstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt und gegen 00:30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.(dk)



Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell