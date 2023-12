Am Silvestertag wurde eine 54-jährige Frau aus Welver gegen 11.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Hammer Landstraße schwer verletzt.

Soest (ots) - Die Frau befand sich mit ihrem Pedelec zunächst auf einem unbefestigten Fuß-Radweg, der im Einmündungsbereich Soestweg/Düster Weg beginnt und kurz vor der Straße "Steinerbrücke" in die Hammer Landstraße mündet. Als die Radlerin in die Hammer Landstraße einfuhr, achtete sie offenbar nicht auf einen 24-jährigen Motorradfahrer aus Hamm, der mit seiner Suzuki auf der Hammer Landstraße von Borgeln in Richtung Soest unterwegs war. Der Kradfahrer erkannte die Radfaherin zu spät und konnte trotz eines Ausweichversuchs eine Kollision nicht mehr verhindern. Die 54-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste mittels Rettungshubschrauber in eine überörtliche Klinik gebracht werden. Der Motorradfahrer wurde vergleichsweise leicht verletzt. Die umfassende Unfallaufnahme an der gesperrten Unfallstelle erfolgte unter Hinzuziehung eines speziellen Unfallaufnahmeteams der Polizei. Die beteiligten Fahrzeuge wurden auf Weisung der Staatsanwaltschaft sichergestellt. (sn)



