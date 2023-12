Am 1. Dezember 2023 kam es gegen 13:25 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl in einem Geschäft in der Fußgängerzone in Soest.

Soest (ots) - Ein 32-jähriger Bewohner der Soester ZUE steckte hier mehrere Dosen eines Energydrinks und einen Schal in seinen Rucksack und beabsichtigte die Örtlichkeit zu verlassen. Er wurde jedoch von einer 42-jährigen Mitarbeiterin aufgehalten und am Verlassen der Örtlichkeit gehindert. Hierbei erhielt die Mitarbeiterin durch den Täter einen Schlag auf die Hand, woraufhin dieser mit der Tatbeute fluchtartig das Geschäft verließ. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen im Tatortumfeld blieben erfolglos.

Im Rahmen weiterer Ermittlungen konnte der Täter identifiziert werden. Ein Strafverfahren wird eingeleitet. (cg)



Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell