Lippetal-Herzfeld (ots) - Dezember kam es gegen 01:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Höntroper Weg, in etwa in Höhe des Uelentruper Wegs.

Ein 30-jähriger Lippetaler fuhr mit seinem VW in Richtung Liesborn und kam in Höhe der Unfallstelle nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte zunächst mit einem Baum und kam schließlich mit seinem Pkw im Straßengraben zum Stehen. Vorbeifahrende Zeugen sprachen den Lippetaler an, der unverletzt aus seinem VW stieg. Der 30-jähriger entfernte sich fußläufig von der Unfallstelle, so dass die Zeugen die Polizei verständigten. Die Beamten konnten den Fahrer auf seinem Fußmarsch in Richtung Wohnanschrift antreffen. Da er erheblich alkoholisiert war, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.(dk)



