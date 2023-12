Diese Verkehrskontrolle wird auch den Beamten des Verkehrsdienstes noch lange in Erinnerung bleiben.

Lippstadt (ots) - Auf der Rixbecker Straße in Lippstadt haben Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes am heutigen Tag im Rahmen einer Kontrolle einen 37-jährigen Delbrücker anhalten können.



Was zunächst wie eine normale Kontrolle wirkte, wurde spätestens beim Blick in das Fahrzeug zu einer längeren Zusammenkunft mit dem Ford-Fahrer.



Auf dem Beifahrersitz lag eine Tüte mit Amphetaminen. Unverhohlen gab der 37-jährige zu, noch weitere Betäubungsmittel wie z.B. Mariuhana bei sich zu führen. Insgesamt sei es seine "Monatsration". Außerdem habe er gerade auf der Fahrt einen Joint geraucht.



Bei der weiteren Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass



- der Delbrücker nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und auch

noch nie war (er wurde in der Vergangenheit bereits zweimal

"erwischt")

- Das Fahrzeug nicht zugelassen war

- Die angebrachten Kennzeichen nicht zum Fahrzeug gehörten

- Er noch ein weiteres Paar Kennzeichen im Fahrzeug mit sich

führte, um diese dann und wann an seinem Auto zu tauschen



Insgesamt erwartet dem Fahrer jetzt ein Verfahren wegen des



- Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz

- Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

- Fahrens ohne Fahrerlaubnis



Außerdem noch wegen



- Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauch sowie

- Unterschlagung und Hehlerei



Dem Delbrücker wurde auf der Polizeiwache in Lippstadt eine Blutprobe entnommen und das weitere Führen eines Fahrzeuges ausdrücklich untersagt.



