Am 10.12.2023, gegen 00:50 Uhr, kam es in Warstein - Suttrop, auf der Nuttlarer Straße in Höhe Plaßkamp zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Warstein (ots) - Der alkoholisierte und nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis fahrende Unfallbeteiligte, befuhr mit zwei weiteren Fahrzeuginsassen den Plaßkamp und versuchte nach links auf die Nuttlarer Straße abzubiegen.

Vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit mißlang das Abbiegen, stattdessen fuhr er geradeaus, touchierte zwei Straßenbäume am östlichen Fahrbahnrand und kam auf einem Feld zum stehen.

Durch eine automatisierte Meldung des Fahrzeugs wurde die Rettungsleitstelle über den Unfall informiert. Am Einsatzort konnte das Fahrzeug nur verlassen vorgefunden werden.

Aufgrund der unklaren Lage wurde eine Suche u.a. mit Dronen durch Feuerwehr und den Polizeikräften nach Verletzten gestartet.



Gleichzeitig weitere Ermittlungen an der Halteranschrift ergaben, dass es sich bei dem Unfallfahrer um den 18 Jahre alten Sohn der Halterin handelt.

Es konnten ebenfalls zwei Mitinsassen ermittelt werden.

Alle drei Beteiligte wurden angetroffen.

Der 18 jährige Warsteiner und seine beiden 17 jährigen Mitinsassen (ebenfalls aus Warstein) wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Bei dem Unfallfahrer wurde eine Blutprobe entnommen. (aw)



