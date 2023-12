Zu einem Verkehrsunfall kam es gestern in der Straße Salinenring bei dem eine Person verletzt wurde.

Werl (ots) - Um 07:54 Uhr fuhr ein 65-jähriger Werler den Salinenring aus Fahrtrichtung Unnaer Straße kommend. In Höhe der Unfallstelle, an der Abbiegung zum Beringweg, übersah der Mercedes-Fahrer den 16-jährigen Fahrradfahrer, ebenfalls aus Werl, der gerade den Fußgängerüberweg queren wollte.



Dadurch kam es zum Zusammenstoß beim dem der Fahrradfahrer umgefallen ist und sich im Gesicht verletze. Dieser kam mit einem Rettungswagen in das nächstgelegene Krankenhaus.



