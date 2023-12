Am 08.12.2023 kam es um 07:02 Uhr in der Bökenförder Straße in Lippstadt zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der eine Person verletzt wurde.

Lippstadt (ots) - Ein 16-jähriger Soester geht in Höhe der Hausnummer 84 über den dortigen Fußgängerüberweg (Zebrastreifen). Dabei wird er von dem bislang unbekannten Flüchtigen mit dem Auto angefahren und verletzt sich. Der Autofahrer stieg zwar aus um sich nach dem Befinden des 16-jährigen zu erkundigen, allerdings setzte er seine Fahrt danach fort.



Der Soester wurde dann von einem Zeugen in sein Haus gebeten und zunächst medizinisch erstversorgt. Das Unfallopfer begibt sich danach zur Schule, wird aber im Laufe des Vormittages aufgrund seiner Verletzungen noch mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.



Nun sucht die Polizei in Lippstadt Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Insbesondere der Herr, der das 16-jährige Opfer erstversorgt hat. Dieser muss in der Nähe wohnen. Leider liegt der Polizei keine weitere Beschreibung vor.



Wer also den Unfall beobachtet hat, insbesondere der Herr, der die Erstversorgung übernommen hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Lippstadt unter 02941/91000.



