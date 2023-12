Die Polizei in Soest sucht aktuell nach einer vermissten Seniorin.

Bad Sassendorf (ots) - Die 76-jährige Hannelore-Elisabeth Reuter-Cremer wird seit heute 19 Uhr vermisst. Frau Reuter-Cremer wurde das letzte mal an ihrer Wohnanschrift in Bad Sassendorf gesehen. Alle bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zum Erfolg.



Die Vermisste ist dement, orientierungslos und benötigt dringend Medikamente.



Folgende Personenbeschreibung hat die Polizei von der Seniorin:



- 170 cm

- schlank bis leicht stämmig

- kurze, dunkle haare, leicht meliert

- olivfarbener parka

- hellblaue Hose mit Hochwasser (7/8 Jeans)

- weiße Socken

- 2 verschiedene Schuhe, dunkel



Nun benötigt die Polizei in Soest dringend ihre Hilfe. Sollten Sie die Vermisste antreffen, so kontaktieren Sie umgehend die Notrufnummer 110.



Für die Medienvertreter:



Das angehängte Bild darf zum Zweck der Suche nach der Vermissten genutzt werden.



Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Marco Baffa-Scinelli

Telefon: 02921 - 9100 5310

E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell