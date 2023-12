Seit dem 29.12.2023 wird der 73 Jahre alte Elmar L.

Lippstadt (ots) - aus Lippstadt vermisst.

Er wurde letztmalig gegen 16:00 Uhr in der Lippstädter Innenstadt gesehen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Herr L. wird wie folgt beschrieben:

-Ca. 176 cm groß, normale Statur, graue Haare.

Er trägt eine schwarze Jacke, dunkelblaue Jeans und hellgraue Schuhe.

Wer Angaben zum Aufenthalt des Vermissten machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Lippstadt unter 02941-9100-2634 oder der Polizeileitstelle unter 02921-9100-5411.



Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest





