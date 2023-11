Am 29.

Warstein (ots) - August, gegen 11:40 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter in einem unbemerkten Augenblick eine Geldbörse aus einer Handtasche im Aldi-Markt. Kurz nach dem Diebstahl wurde mit der entwendeten Debitkarte der 86-jährigen Geschädigten an einem Sparkassenautomaten eine Auszahlung verfügt. Wenige Minuten später wurde die Debitkarte erneut zur Zahlung in einem benachbarten Netto-Markt eingesetzt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das zuständige Amtsgericht nun die Bilder der Videoaufzeichnung zur Fahndung freigegeben. Sie befinden sich aus datenschutzrechtlichen Gründen hinter diesem link: https://polizei.nrw/fahndung/121090 Wer kann Hinweise zu dem abgebildeten Mann geben? Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 02902-91000 bei der Kriminalpolizei.(dk)



