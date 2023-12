Am Freitag, 08.12. befuhr eine 51-jährige Frau aus Welver in Begleitung ihrer 17-jährigen Tochter gegen 13:40 Uhr die L747 (Einecker Straße) von Einecke in Richtung Klotingen.

Welver (ots) - Etwa 1 Km nach dem Ortsausgang von Einecke kam der BMW aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Leitpfosten, durchfuhr den angrenzenden Straßengraben und kollidierte schließlich mit einem Baum. Beide Personen wurden schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser transportiert. (sn)



