Am 1. November kam es zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer 17-jährigen Jugendlichen während der Zugfahrt von Dortmund nach Werl.

Werl (ots) - Die Tatzeit lag zwischen 10 und 10:40 Uhr.

Am Bahnhof in Werl konnte der Tatverdächtige, ein 24-jähriger Mann aus Erwitte, von den zwischenzeitlich verständigten Polizeibeamten noch am Bahnhof in Werl angetroffen werden.

Zur weiteren Sachverhaltsklärung sucht die Polizei nun nach drei Zeugen, die sich unmittelbar in einem Vierersitz neben den Beteiligten aufgehalten haben. Dabei handelt es sich um ein Paar, etwa 65 Jahre alt sowie eine weitere Frau im selben Alter. Die Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Kriminalpolizei zu melden.(dk)



