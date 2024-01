Am 29.

Lippetal - Heintrop - Büninghausen (ots) - Dezember, zwischen 19:15 Uhr und 21:05 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus auf der Buschstraße ein. Bisher unbekannte Täter verschafften sich vermutlich gewaltsam Zutritt über die Terassentür. Sie durchsuchten das gesamte Haus nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine vierstellige Summe Bargeld aus einer Geldkassette entwendet. Als die Hausbewohner nach Hause kamen, fiel ihnen ein silberner Mercedes in einem Feldweg hinter dem Haus auf. Er fuhr in Richtung Bruchstraße davon. Zeugen die Hinweise auf die Täter oder den silbernen Mercedes geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (ja)



Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5212

E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell