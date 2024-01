Die Polizei im Kreis Soest musste in der vergangenen Silvesternacht zu mehr als 100 Einsätze ausrücken, welche alle in einem direkten oder indirekten Zusammenhang mit den Ereignissen rund um den Jahreswechsel standen.

Kreis Soest (ots) - Insgesamt war das Einsatzaufkommen zwar lebhaft, hielt sich aber dennoch in einem beherrschbaren Rahmen. Starke Polizeikräfte sorgten kreisweit dafür, dass die Bürger und Bürgerinnen im Kreis Soest den Jahreswechsel ausgelassen und überwiegend friedlich feiern konnten.



Im Einzelnen mussten allerdings vier unbelehrbare Störer in Gewahrsam genommen werden. Zudem wurden fünf Platzverweise gegen weitere Personen ausgesprochen, die den Anweisungen der Polizei nicht Folge leisten wollten.

Kreisweit kam es zu zehn Körperverletzungsdelikten, vier davon wurden als gefährliche Körperverletzungsdelikte qualifiziert. Drei Anzeigen mussten gefertigt werden, weil nicht zugelassene Feuerwerkskörper verwendet wurden. In zwölf Fällen wurden Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung gefertigt.

Unsachgemäßer Gebrauch von Pyrotechnik führte in zehn Fällen zu Bränden, zu denen zum Teil auch die Feuerwehr ausrücken musste. Überwiegend wurden dabei kleinere Brände festgestellt, die fahrlässig oder grob fahrlässig herbeigeführt wurden.

In einem Fall kam es allerdings in Werl in der Straße Taubenpöthen zu einem erheblichen Gebäudeschaden durch Brand. Ob hier ebenfalls fahrlässiges Handeln ursächlich ist oder gegebenenfalls eine vorsätzliche Brandstiftung vorliegt, müssen weitere kriminalpolizeiliche Brandermittlungen ergeben. Zu diesem Brandgeschehen wird gesondert berichtet. Personenschäden sind bei allen Bränden nicht entstanden.



Zu der traurigen Bilanz der Silvesternacht zählen schließlich sechs körperliche Übergriffe gegenüber Polizeibeamten, die in Ausübung des Dienstes tätlich angegriffen wurden oder zum Teil erheblichen Widerstandshandlungen bei Einsatzmaßnahmen ausgesetzt waren.

Zwei Polizeibeamte wurden dabei leicht verletzt. (hn)



