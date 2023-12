Gleich zweimal nutzten bislang unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohner aus und brachen in Einfamilienhäuser in Anröchte ein.

Anröchte (ots) - In der Zeit zwischen dem 22. Dezember, 17 Uhr und dem 27. Dezember, 19 Uhr hebelten die Unbekannten eine Terrassentür zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Auf dem Moore" auf und durchsuchten das gesamte Haus nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter Schmuck und Bargeld.

In ein weiteres Einfamilienhaus in der Straße "Oberer Mühlenweg" drangen die Täter am 27. Dezember zwischen 13:30 Uhr und 18:15 Uhr ein. Auch in diesem Fall wurde eine Terrassentür aufgehebelt, sämtliche Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht und Schmuck entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden.(dk)



