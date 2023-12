In den Schulkomplex am Gooiker Platz sind in der Zeit zwischen Freitag (15.12.23), 18.00 Uhr und Sonntag (17.12.23), 09.00 Uhr unbekannte Täter eingebrochen.

Altenberge (ots) - Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten sie über ein Fenster in das Gebäude. Sie beschädigten mehrere Türen und durchsuchten diverse Räume nach Diebesgut.

In dem Gebäudekomplex befinden sich unter anderem eine Grundschule, eine Musikschule und Räume eines Sportvereins. Angaben zu einer Tatbeute konnten bislang nicht gemacht werden. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die von dem Einbruch etwas mitbekommen haben. Hinweise bitte an die Wache in Greven unter 02571/928-4455.