Ein Mann aus Emsdetten ist Opfer eines Computerbetrugs geworden.

Emsdetten (ots) - Der 63-Jährige arbeitete an seinem Computer, als dieser angelich gehackt wurde. Es wurde eine Telefonnummer angezeigt, die man anrufen solle, um Hilfe zu erhalten. Das tat der Emsdettener. Es meldete sich ein unbekannter Mann am Telefon, der erklärte, der 63-Jährige müsse eine Software zur Fehlerbehebung erwerben. Dazu müsse er Gutscheinkarten kaufen und die entsprechenden Codes übermitteln. Der Emsdettener kaufte die Karten im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrags und gab die Codes an den Unbekannten weiter.

Die Polizei gibt folgende Tipps, um einen Computerbetrug zu vermeiden:

- Seriöse Unternehmen wie Microsoft nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf. Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie einfach den Hörer auf.

- Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal) heraus.

- Überweisen Sie niemals Geld an Unbekannte, übergeben Sie keine Wertsachen an der Haustür und kaufen Sie niemals Gutscheinkarten, weil ein Unbekannter Sie dazu auffordert. Dies würde kein seriöses Unternehmen je fordern.

- Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware.