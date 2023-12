Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstag (09.12.) gegen 19.40 Uhr im Kreuzungsbereich B 481/Elbersstraße gekommen.

Emsdetten (ots) - Ersten Ermittlungen zufolge lief ein 58-jähriger Emsdettener, der mit seinem Hund unterwegs war, auf der Elbersstraße. In Höhe der Kreuzung mit der B 481 lief dann unvermittelt zunächst der Hund auf die Fahrbahn, welchem der Mann folgte.

Eine aus Rheine kommende 57-jährige Pkw-Fahrerin, die im Kreuzungsbereich nach rechts in die Elbersstraße abbiegen wollte, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Mann. Der Emsdettener wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungwagen in ein Krankenhaus gebracht.

Am Pkw entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.