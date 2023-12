Am Freitag (01.12.23) gegen 18.15 Uhr ist es in Emsdetten auf der Nordwalder Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw gekommen.

Emsdetten (ots) - Der Radfahrer aus Emsdetten befuhr den Radweg in Richtung Innenstadt, als ein Pkw vom Parkplatz der Apotheke auf die Nordwalder Straße abbiegen wollte. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der Radfahrer verletzte sich leicht, fuhr jedoch sofort in Richtung Innenstadt davon. Ob ein Schaden an dem Fahrzeug entstand, konnte nicht angegeben werden. Der Radfahrer meldete den Vorfall später bei der Polizeiwache Emsdetten.



Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun den Pkw-Fahrer. Wer Hinweise auf das Fahrzeug oder den Fahrzeugführer geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Emsdetten unter 02572/9306-4115.