Am frühen Mittwochmorgen (20.12.) ist die Polizei zu drei Bränden in Greven gerufen worden.

Greven (ots) - Gegen 01.35 Uhr wurde die Polizei über zwei Mülltonnenbrände im Bereich Amsivarierstraße / Sachsenstraße informiert. An der Amsivarierstraße stand in Höhe der Hausnummer 5 eine gelbe Tonne in Brand, an der Sachsenstraße 27 eine Bio-Mülltonne. Ein Zeuge bemerkte die Brände und meldete diese. Der Schaden liegt bei etwa 200 Euro.

Gegen 03.55 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Pkw-Brand gerufen. Im Parkhaus an der Biederlackstraße stand ein VW Golf in Brand, der von einem Anwohner entdeckt wurde. Der Schaden liegt geschätzt bei etwa 15.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.