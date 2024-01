Unbekannte sind in Greven zwischen Freitag (29.12.2023), 12.00 Uhr und Samstag (30.12.2023), 01.30 Uhr in ein Wohnhaus eingebrochen.

Steinfurt (ots) - Die Täter brachen in dem Haus an der Schäferstraße, zwischen Leinwerberstraße und Wannenmacherstraße, die Terrassentür auf. Im Haus durchwühlten sie mehrere Schränke. Ob die Täter Beute gemacht haben, steht noch nicht fest.



Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Greven unter der Telefonnummer 02571/9 28 44 55.