Bei einer Sanitärfirma an der Bahnhofstraße in Reckenfeld sind unbekannte Täter in zwei Lagerhallen eingebrochen.

Greven (ots) - Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Donnerstag (30.11.23) zwischen 04.00 Uhr und 05.00 Uhr.

Die Täter schlugen an den beiden Hallen eine Scheibe ein und konnten so den Riegel eines Rolltors lösen. So gelangten sie in die Gebäude, die zwischen der Industriestraße und der Werner-von-Siemens-Straße liegen. Ob aus der ersten Halle etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Aus der zweiten Halle stahlen die Kriminellen mehrere technische Geräte einer Veranstaltungsfirma, die dort Arbeitsmaterialen lagert - darunter Lautsprecher, Stereoanlagen und Scheinwerfer. Der Schaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Täter konnten unerkannt flüchten. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden sie durch einen Alarm vertrieben. Die Polizei sucht Zeugen, die von dem Einbruch etwas mitbekommen haben. Hinweise bitte an die Wache in Greven unter 02571/928-4455.