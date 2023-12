Unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zugang zu einem Vereinsheim an der Straße Schlage in Gimbte verschafft.

Greven (ots) - Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Montag (18.12.23), 21.00 Uhr, und Mittwoch (20.12.23), 18.45 Uhr.

Der Spurenlage zufolge schlugen die Täter eine Glastür ein, um in das Sportheim zu gelangen. Innerhalb des Gebäudekomplexes wurden mehrere Türen aufgebrochen. Die Einbrecher stahlen eine Geldkassette, in der sich ein niedriger dreistelliger Eurobetrag befand. Die Polizei ermittelt. Hinweise von Zeugen nimmt die Wache in Greven entgegen unter 02571/928-4555.