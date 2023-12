Unbekannte haben am Freitag (15.12.) in der Zeit von 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr an insgesamt sechs Pkw die Außenspiegel beschädigt.

Greven (ots) - Die Fahrzeuge waren alle in der Kolpingstraße geparkt. Teilweise waren die Außenspiegel komplett aus ihrer Halterung herausgebrochen. Täterhinweise liegen nicht vor.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, sich bei der Wache in Greven zu melden, Telefon 02571/928-4455.