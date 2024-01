Am Freitagabend (29.12.) ist es zu einem Scheunenbrand an der Nordwalder Straße gekommen.

Steinfurt (ots) - Ein Zeuge bemerkte gegen 23.00 Uhr Rauch an der Scheune und informierte die Anwohner, die daraufhin sofort die Feuerwehr riefen. In der etwa 15 x 40 Meter großen Scheune lagerten circa 30 bis 40 Strohballen. Als die Polizei eintraf, stand die Scheune bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr war mit ungefähr 50 Kräften im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 62.000 Euro.



Für die Zeit der Löscharbeiten war die Nordwalder Straße zwischen den Kreisverkehren Nordwalder Straße / Stockkamp und Nordwalder Straße / Grimmstraße / Hanseller Straße bis Samstagmorgen (30.12.) etwa 02.00 Uhr gesperrt.



Die Brandursache ist unklar. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an.