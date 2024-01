Unbekannte Täter sind am Freitag (29.12.2023) zwischen 10.15 Uhr und 18.20 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Sattlerstraße, zwischen Kürschnerstraße und Schusterstraße, eingestiegen.

Steinfurt (ots) - Ersten Ermittlungen zufolge versuchten sie zunächst die Terrassentür einzuschlagen. Das gelang nicht, die Tür wurde aber beschädigt. Danach kletterten die Täter auf einen Carport und schlugen ein Fenster im ersten Stock des Hauses ein. Ob etwas gestohlen wurde ist noch unklar. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf etwa 2.000 Euro.



Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Greven unter der Telefonnummer 02571/9 28 44 55.