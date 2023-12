Derzeit führt die Ems im Bereich der Rheiner Innenstadt deutlich Hochwasser.

Rheine (ots) - Die Feuerwehr Rheine ist derzeit mit starken Kräften insbesondere im nördlichen Innenstadtbereich damit beschäftigt, Maßnahmen zum Schutz der Innenstadt vor dem Hochwasser durchzuführen.



In diesem Zusammenhang wird dringend geraten, sich von allen Hochwasser führenden Gewässern, aktuell insbesondere von der Ems in Rheine, fern zu halten und sich keinesfalls auf bzw. ins Wasser zu begeben, um nicht in Gefahr zu raten und unnötig Kräfte von Polizei und Feuerwehr zu binden.