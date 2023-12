Unbekannte Täter sind am Dienstag (19.12.) in der Zeit von 14.30 Uhr bis 18.00 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Krankenhausstraße, Ecke Ostenwalder Straße, eingestiegen.

Hörstel (ots) - Die Unbekannten schlugen ein Fenster ein und verschafften sich so Zutritt zum Haus. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Schmuck und eine Uhr im Wert von geschätzt etwa 1500 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.