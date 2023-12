Am Montagabend (11.12.) ist auf der Rheiner Straße ein 21-jähriger Hopstener mit einem Mercedes-Benz verunglückt und hat sich dabei schwer verletzt.

Hopsten (ots) - Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der 21-Jährige auf der Rheiner Straße in Fahrtrichtung Hopsten. Aus noch ungeklärter Ursache kam er etwa 200 Meter hinter der Einmündung Kreuzstraße von der Fahrbahn ab und geriet auf den rechtsseitigen Grünstreifen. Dadurch kam das Fahrzeug ins Schleudern, geriet zurück auf die Fahrbahn und kollidierte auf der linken Fahrbahnseite mit der Schutzplanke. Der 21-Jährige verletzt sich bei dem Unfall schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei etwa 17.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen dauern an.