Diverse Kabel, Baumaschinen und Werkzeuge im Wert eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrags sind von einer Baustelle an der Bertlinger Straße in Hopsten-Schale gestohlen worden.

Hopsten (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Sonntag (03.12.23), 18.00 Uhr, und Montag (04.12.23), 10.00 Uhr, Zugang zum Gelände der Baufirma, die an der Kreuzung Bertlinger Straße/Fürstenauer Straße liegt. Um an die Maschinen, Kabel und Werkzeuge zu gelangen, hebelten die Täter ersten Erkenntnissen zufolge mehrere Container sowie Lagerräume auf. Die Polizei ermittelt und nimmt Zeugenhinweise entgegen bei der Wache in Ibbenbüren unter 05451/591-4315.