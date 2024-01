Am Montag (01.01.) ist es gegen 01.35 Uhr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus an der Bahnhfostraße gekommen.

Steinfurt (ots) - Ein Bewohner bemerkte gegen 01.35 Uhr Rauchgeruch und stellte den Brand in einem Anbau des Hauses fest. Das Feuer schlug auch auf Teile des Wohnhauses über. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Ein in der Nähe geparkter Pkw wurde durch das Feuer ebenfalls leicht beschädigt.



Bei den fünf Bewohnern des Hauses bestand der Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation. Sie wurden vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht.



Der entstandene Schaden liegt bei geschätzt etwa 20.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar. Die weiteren Ermittlungen dauern an.