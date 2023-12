An der Straße Am Beustschacht in Bockraden ist zwischen Sonntag (10.12.23) und Montag (11.12.23) von einer Baustelle eine Asphaltsäge der Marke Husqvarna gestohlen worden.

Ibbenbüren (ots) - Diese war zur Sicherung mit der Schaufel eines Minibaggers eingeklemmt. Die Tat ereignete sich zwischen 17.00 Uhr am Sonntagnachmittag und 10.30 Uhr am Montagmorgen. Der Beuteschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei nimmt Hinweise von Zeugen zu diesem Diebstahl entgegen unter 05451/591-4315.