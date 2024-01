Unbekannte Täter haben in der Zeit von Samstag (30.12.2023), 23.00 Uhr bis Montag (01.01.2024), 16.15 Uhr einen BMW 318i aufgebrochen und beide Außenspiegel beschädigt.

Steinfurt (ots) - Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz an der Laggenbecker Straße Ecke Wilhelmstraße abgestellt. Die Täter zerstörten das Fenster auf der Beifahrerseite und entwendeten nach ersten Erkenntnissen aus dem BMW ein IPhone 15 Pro Max in der Farbe titanweiß. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 2.700 Euro.



Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.