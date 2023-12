Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag (01.12.23) zwischen 18.00 Uhr am Donnerstagabend und 06.45 Uhr am Freitagmorgen ein Fahrzeug an der Straße Brookfeld, nahe der Kreuzung mit der Sankt-Josef-Straße, aufgebrochen.

Ibbenbüren (ots) - Sie beschädigten die Heckscheibe des weißen Lieferwagens von Fiat und gelangten so ins Fahzeug. Die Täter stahlen verschiedene Arbeitsmaschinen. Der Schaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei nimmt Hinweise von Zeugen entgegen bei der Wache in Ibbenbüren unter 05451/591-4315.