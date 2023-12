Bei einem Verkehrsunfall in Ibbenbüren (Laggenbeck) sind am Donnerstag (28.12.2023) mehrere Personen zum Teil schwer verletzt worden.

Ibbenbüren (ots) - Ein 35-jähriger Ibbenbürener wollte mit seinem VW Amarok die Kreuzung Ledder Straße/Ledder Dorfstraße passieren und weiter Richtung Osten geradeaus in die Zeppelinstraße fahren. Dabei übersah er offenbar einen von rechts kommenden Ford Fiesta und stieß mit dem Wagen zusammen. Die 48-Jährige aus Ibbenbüren befand sich mit ihrem Pkw auf der Vorfahrtsstraße.

Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gefahren. In ihrem Auto befanden sich ein 4-jähriges Mädchen und ein 8-jähriger Junge aus Ibbenbüren. Beide erlitten leichte Verletzungen. Auch der mutmaßliche Unfallverursacher wurde leicht verletzt.

Der VW kippte durch den Aufprall um und blieb auf der Seite liegen. Beide Autos wurden stark beschädigt. Insgesamt wird der Sachschaden auf etwa 26.000 Euro geschätzt.