Auf dem Dickenberg ist ein 80-jähriger Mann aus Ibbenbüren mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten und mit dem Transporter eines 52-jährigen Mannes aus Hopsten kollidiert.

Steinfurt (ots) - Am Dienstag (05.12.) gegen 17.05 Uhr befuhr der Ibbenbürener mit seinem Hyundai die Hellendorner Straße in Richtung Püsselbüren. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand geriet er in Höhe der Straße Berghang in einer leichten Rechskurve in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit dem VW Transporter des Mannes aus Hopsten, der in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs war.



Der 80-Jährige wurde schwer verletzt mit dem Rettungswage in ein Krankenhaus gebracht. Der 52-Jährige verblieb unverletzt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 45.000 Euro. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.